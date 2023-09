To koniec sprawy aktora z serialu "Różowe lata 70.". Czeka go długa odsiadka

W czwartek 47-letni Danny Masterson został skazany za zgwałcenie dwóch kobiet, kiedy był u szczytu swojej kariery ponad 20 lat temu - podaje The New York Times. Pod pozwem, który wpłynął do sądu w 2017 roku, podpisały się trzy kobiety, które miały doświadczyć ze strony aktora napaści na tle seksualnym. Mimo że mężczyzna nie przyznał się do winy, prowadzone w tej sprawie śledztwo doprowadziło w 2020 roku do oskarżenia Danny'ego Mastersona o trzykrotne popełnienie gwałtu.



W 2021 roku rozpoczęła się rozprawa przeciwko aktorowi, która trwała aż do końca listopada 2022 roku. Proces został jednak unieważniony przez sędziego, gdyż ława przysięgłych nie była w stanie wydać werdyktu dotyczącego trzeciej napaści na tle seksualnym. Rozprawa została wznowiona w 2023 roku, czego skutkiem było oskarżenie aktora o popełnienie dwóch brutalnych gwałtów. Wczoraj sprawa doczekała się finału i gwiazdor "Różowych lat 70." usłyszał wyrok.