Marvel się rozmyślił: te postacie z seriali Netfliksa jednak powrócą na ekran! Nowy "Daredevil" ucieszy fanów

Stało się. Marvel Studios wcieliło seriale o Daredevilu i Defendersach do MCU, w związku z czym wszystkie postacie i fabuły, które przez lata mogliśmy zobaczyć tylko na Netfliksie, stały się częścią kanonu Kinowego Uniwersum Marvela.



Tym samym Kingpin, którego widzieliśmy w serialach "Hawkeye" czy "Echo" okazał się dokładnie tym samym Kingpinem, z którym mierzył się Matt Murdock w swojej znakomitej serii z 2015 roku. Dotychczas wydawało się, że studio nie zamierza więcej sięgać po netfliksowych bohaterów drugiego planu - wychodzi jednak na to, że ta kwestia uległa zmianie. Jeff Sneider przekazał, że Deborah Ann Woll i Elden Henson powrócą w serialu "Daredevil: Born Again" jako Karen oraz Foggy!



Czytaj więcej o Marvelu w Spider's Web: