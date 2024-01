Sony zapowiada nowości. Ja się pytam: a gdzie jest nowy Spider-Man?

Co wiemy o filmie? Według pogłosek i informacji od insiderów (które najpewniej - jak to często bywa - w sporej części okażą się prawdziwe, choć warto pamiętać, że wcale nie muszą takie być) będzie sequelem tak "Bez drogi do domu", jak i "Daredevil: Born Again". Peter Parker miałby połączyć w nim siły z Mattem Murdockiem, aby zmierzyć się z wspólnym wrogiem: burmistrzem Wilsonem Fiskiem. Te przecieki pokrywają się z informacjami dotyczącymi planów na zwiększenie roli Kingpina w MCU, który bardzo urośnie w siłę. Nowy zarządca miasta sprzeciwi się działalności dwóch herosów z Nowego Jorku, w związku z czym urządzi na nich polowanie. Lokalni złoczyńcy zaczną ścigać Pająka i Daredevila, a w tle przewinie się co najmniej kilka znanych nam już z ekranu antagonistów. Mówi się, że zobaczymy wśród nich m.in. Sępa i Skorpiona, a niektórzy sugerują nawet Venoma, Kravena czy Morbiusa.



Herosi będą mogli liczyć na pomoc od Jessiki Jones, Echo oraz Kate Bishop. Do roli Jessiki powróci, rzecz jasna, Krysten Ritter, którą zobaczymy ponownie w tej roli już w serialu "Daredevil: Born Again".



Daniel Ritchman - scooper, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają - potwierdza, że rola Daredevila w filmie jest duża i znacząca. Co ciekawe, dodaje przy okazji, że Marvel Studios zamierza dać Pajączkowi nowego mentora (wcześniej byli nimi Iron Man oraz Doktor Strange). Kandydatem ma być... Ant-Man, w którego wciela się Paul Rudd.