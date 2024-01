Nie żyje aktor znany z "Beverly Hills". Miał 58 lat

David Gail urodził się w Tampa na Florydzie. Studiował na wydziale inżynierii i filozofii na University of South Florida. Początkowo jego pasją był sport. Rywalizował w turniejach US Open Karate. Był zapalonym piłkarzem, ale pasjonowało go również kolarstwo górskie oraz wspinaczka. Zawodowo był związany z marketingiem, lecz w pewnym momencie rzucił pracę, skupiając się na karierze aktorskiej.