Miał być tancerzem, a został gwiazdą serialu "The Bear". Kim jest Jeremy Allen White?

Jego pierwszą rolą była kreacja młodego Clive'a w filmie "Beautiful Ohio" (2006). W tym samym roku pojawił się także w serialu "Wyrok", a następnie w takim produkcjach jak "Nakręcone życie" (2007), "Aquarium" (2007), czy "Afterschool" (2008). Po premierze tej ostatniej na Festiwalu w Cannes stwierdził, że oglądając siebie na ekranie czuł się bardzo skrępowany ze względu na wysoką samokrytykę. W jego dorobku aktorskim znajdują się również takie tytuły jak "Odlot" (2010), "Movie 43" (2012), "Rob the Mob" (2014), "After Everything" (2018) czy "Viena and the Fantomes" (2020).