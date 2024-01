George Clooney woli być reżyserem niż aktorem. Dlaczego?

"Od zmierzchu do świtu", "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "Amerykanin" czy "Idy marcowe" to tylko kilka z pamiętnych produkcji, w których pojawił się George Clooney. Prócz ról w genialnych tytułach aktor ma na swoim koncie również filmy, które sam wyreżyserował - należą do nich "Niebezpieczny umysł", "Miłosne gierki" czy "Niebo o północy", a pod koniec 2023 r. na świecie zadebiutowała produkcja "The Boys in the Boat". Produkcji, za kamerą których stanął Clooney, jest całkiem sporo; wynika to z tego, że aktor czerpie ogromną radość z reżyserowania filmów i chce robić to, co kocha.