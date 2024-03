Studio rzuciło ostatnio swoim fanom sporo przynęt. Jak to zwykle bywa, wywołały one wśród oddanych widzów ogromne zamieszanie. Mówi się więc o tym, że m.in. Ryan Gosling podpisał już kontrakt z MCU. Scenariusz stworzony na potrzeby najnowszej Fantastycznej Czwórki porównano do… „Małych kobietek” w reżyserii Grety Gerwig. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Wspomniano również o Cavillu i jego dołączeniu do MCU - źródła kilku zachodnich serwisów z Giant Freakin Robot na czele donoszą, że aktor wcieli się w rolę jednego z wariantów Wolverine'a w Multiwersum. Chodzi oczywiście o zbliżający się wielkimi krokami film „Deadpool & Wolverine”.



Nie są to oczywiście informacje oficjalnie potwierdzone przez studio. Jak na razie to jedynie plotki, ale pomimo tego wzbudzają wśród fanów spore zainteresowanie - tym bardziej, że wspomniany GFR ma na koncie zarówno kilka wpadek, jak i trafnych przecieków (wspomnijmy choćby sprawdzoną informację o Lindzie Cardellini).



Serwis pisze, że według ich źródeł źródło pojawienie się Henry'ego Cavilla w roli Wolverine'a będzie jednorazowym wydarzeniem, co sprawia, że w przyszłości Brytyjczyk mógłby wcielić się w inną postać w MCU. Według przecieków postać Cavilla ma być ubrana w „długi brązowy płaszcz”, przez co niektórzy gdybają, że może chodzić o Staruszka Logana.



Do premiery najnowszego „Deadpoola” zostało jeszcze trochę czasu. Najprawdopodobniej do tego momentu będziemy już wielu rzeczy w 100 proc. pewni.



Dotychczasowe filmy z serii możecie obejrzeć tutaj.