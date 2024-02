Jest pierwszy teaser filmu "Deadpool 3". Pojawią się wątki z jednego z seriali MCU

Wade Wilson wyrusza w międzywymiarową podróż, by połączyć siły z Wolverinem, pakując się przy tym w kolejne kłopoty. I choć Logan początkowo nie wykazuje chęci, by zawrzeć współpracę, Deadpool ostatecznie przekonuje go, by stanąć do walki przeciwko złu, które jest zagrożeniem dla całego multiwersum; tak w skrócie można opisać najnowszy i najbardziej wyczekiwany obraz Marvela tego roku.