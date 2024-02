Spider-Man pobity. Zapowiedź filmu „Deadpool i Wolverine” z rekordem oglądalności

Jak do tej pory najlepszy wynik, jeżeli chodzi o liczbę odtworzeń w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery, należał do innego filmu ze stajni Marvela „Spider-Mana: Bez drogi do domu” - 355,5 mln. Z kolei zapowiedź produkcji „Deadpool i Wolverine” lub jak kto woli „Deadpoola 3”, widzowie obejrzeli w tym czasie aż 365 mln razy. Tym samym nowy rekord należy teraz do innego superbohatera. Poprzedni wynik został pobity o niecałe 10 mln wyświetleń.