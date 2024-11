O tym, co działo się na imprezach Diddy'ego, nie było słychać aż do teraz. A to dlatego, że wyszło na jaw, iż uczestnicy przyjęć byli zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Do treści dokumentu dotarł natomiast portal TMZ i już wiadomo, jakich zasad musieli przestrzegać sławni goście. Najciekawsze jest to, że NDA obowiązywało sygnatariuszy przez całe życie rapera i 20 lat po śmierci lub łącznie 70 lat od momentu podpisania (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).