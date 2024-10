Diddy chce poznać swoje domniemane ofiary. Raper złożył wniosek do sądu

Zarzuty o napaści seksualne i inne przewinienia posypały się na Combsa z każdej strony, aż w końcu 16 września 2024 r. mężczyzna został aresztowany. Ława przysięgłych oskarżyła go o handel ludźmi i wymuszenia. W sumie do sądu wpłynęło 11 pozwów, które dotyczyły niewłaściwego zachowania rapera miedzy 1991 a 2009 r. Diddy nie przyznał się do winy.