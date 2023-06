Jak anulować subskrypcję w serwisie Disney+? Wyjaśniamy

Aby usunąć konto Disney+, zaloguj się do swojego konta Disney+, wybierz swój profil, a następnie Konto i w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Usuń konto. W dalszych krokach postępuj zgodnie z instrukcjami serwisu, logując się ponownie i wpisując 6-cyfrowy kod weryfikacyjny.



Uwaga! Jeśli opcja Usuń konto jest niedostępna, oznacza to, że twoja subskrypcja jest nadal aktywna i musisz wrócić do poprzedniego kroku, by ją anulować.