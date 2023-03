Nie tylko Netflix, HBO Max i Disney+. Który serwis ma najlepszą cenę?

Pierwszy z nich to pakiet Polsat Box Go Premium, który w swojej ofercie posiada dostęp do ponad stu kanałów TV, w tym Polsat, Paramount Network, Kino Polska czy AXN. Jego koszt to 30 zł miesięcznie. Drugi to Polsat Box Go Sport, dzięki któremu użytkownik ma dostęp do dwudziestu najlepszych kanałów sportowych, takich jak Polsat Sport, Eleven Sports czy Canal+ Sport3. Jego miesięczna subskrypcja wynosi 40 zł. Trzeci to Polsat Box Go Ukraina, oferujący dostęp do ukraińskich treści i kosztuje 15 zł za miesiąc.