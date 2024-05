„The Beatles: Let It Be” to film dokumentalny z 1970 roku. Aktualnie w serwisie Disney+ można obejrzeć go po raz pierwszy od ponad 50 lat. Pierwotnie można było zapoznać się z nim tuż po rozpadzie znanego na całym świecie zespołu The Beatles. Produkcja ta w końcu została poddana rekonstrukcji i może cieszyć oczy odbiorców w nowej jakości. Warto zaznaczyć, że nabiera też jaśniejszych barw w kontekście odkryć zawartych w nagrodzonym kilkoma nagrodami Emmy „The Beatles: Get Back” Petera Jacksona. Jest to miniserial, również dostępny na platformie Disney+, który powstał w 2021 roku. Ukazuje on ciepło i braterstwo legendarnej czwórki artystów w przełomowym momencie historii muzyki. Złożony z 3 odcinków tytuł przedstawia kameralne sesje nagraniowe zespołu. Ujęcia pochodzą ze stycznia 1969 roku, a miniserial został zmontowany z ponad 60 godzin niepokazywanego dotąd materiału (nakręconego przez Michaela Lindsaya-Hogga) i z ponad 150 godzin niewydanych nigdy, odrestaurowanych nagrań.