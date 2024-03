Ominął cię koncert Taylor Swift? Nie przejmuj się, teraz zobaczysz go na Disneyu. Czeka cię muzyczny weekend

The Eras Tour to trasa koncertowa artystki, w którą wyruszyła w marcu 2023 roku. Szybko okazało się, że jest ona nie tylko artystycznym, ale też finansowym sukcesem. Pod względem dochodów Taylor Swift przebiła takie gwiazdy, jak: Elton John, zespół Coldplay, Ed Sheeran, U2 i Harry Styles. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że na film „Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)” ludzie chodzili do kin bardzo chętnie. Nie wszystkim jednak udało się obejrzeć go na wielkim ekranie. Nic straconego, teraz można zapoznać się z nim na platformie Disney+. Czekają was 3 godziny niezapomnianych muzycznych wrażeń.