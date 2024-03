Wiosną w Disney+ można wybrać się na tajemniczy rejs. Ten serial jest doskonałym wyborem na weekend

Serial Disneya opowiada historię o tajemniczym morderstwie na luksusowym jachcie. Dokładnie wyselekcjonowana grupa niezwykle zamożnych jednostek wypływa na głębokie wody, aby świętować odejście na emeryturę prezesa ogromnej, znanej firmy. Nie jest to oczywiście jedyny powód. Tego typu podróż stwarza okazję do zawarcia znajomości z podtekstem biznesowym, podpisania istotnych umów czy knucia za plecami swoich współpracowników i członków rodziny. Relaks? On znajduje się gdzieś na samym końcu listy priorytetów.



Jednak tragiczne wydarzenie wywołuje na pokładzie nie małe zamieszanie. Jeden z pasażerów został brutalnie zamordowany. Od tej chwili każdy jest podejrzany. Sprawę postanawia rozwiązać światowej sławy detektyw Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), o którym śmiało można powiedzieć, że najlepsze dni kariery ma już za sobą. Towarzyszy mu Imogene (Violett Beane) – błyskotliwa młoda kobieta o smutnej przeszłości. Pała ona do mężczyzny wyjątkową niechęcią, ze względu na sprawę sprzed lat, jednak teraz muszą połączyć siły, żeby uniknąć fałszywych oskarżeń. Razem więc ściągają maski z twarzy bogaczy, aby ujrzeć ich prawdziwe oblicza i zamiary.