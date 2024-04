O tej animacji szeroko dyskutowali głównie dorośli. W kwietniu Disney+ spełnia życzenia, tylko czyje?

Bardzo dużo mówiło się o tym tytule jeszcze przed oficjalną premierą. Produkcja „Życzenie” miała być powrotem Walt Disney Animation Studios do korzeni. Kiedyś to właśnie ono przodowało w świecie animowanych historii. Z biegiem lat miejsce lidera zajęły inne wytwórnie, a Disney raczej nie spieszył się z tworzeniem innowacyjnych animacji. Oczywiście to nie oznacza, że widzowie nie otrzymali w tym czasie żadnego, przynajmniej, przyzwoitego filmu. Powstało przecież m.in. „Nasze magiczne Encanto”, które zostało przyjęte naprawdę dobrze. Jednak trzeba zauważyć, że jest to zaledwie jeden duży sukces, a publika wciąż chce więcej. Dlatego też, z okazji 100-lecia studia, postanowiono wyprodukować coś, co przypomni wszystkim, za co pokochali bajki Disneya.