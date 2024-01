Disney+ skasował ten serial akcji po 1. sezonie. A szkoda, bo jest świetny

Kasując kolejne seriale, Netflix nie baczy na ich jakość, tylko wyniki oglądalności. Kończy się to zazwyczaj jęczeniem fanów, wskazujących, że wiele innych gorzej ocenianych produkcji jest kontynuowanych. Platforma okazuje się jednak bezlitosna i jeśli jakiś tytuł nie spełnia jej oczekiwań, zaraz ląduje w koszu. Disney+ w tym wypadku działa podobnie. Bo przecież "Urodzony w Ameryce" został świetnie przyjęty przez krytykę.



"Urodzony w Ameryce" to adaptacja powieści graficznej Gene'a Leun Yanga. Fabuła serialu skupia się na losach przeciętnego amerykańskiego nastolatka, który pewnego dnia zaprzyjaźnia się z synem mitologicznego boga. Jak czytamy w oficjalnym opisie produkcji, jest to historia walki o własną tożsamość, a "rodzinne perypetie przeplatają się tu z komedią i ekscytującym Kung-Fu".