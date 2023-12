Szykujcie dużo popcornu na 2024 rok. Disney+ ujawnia zapowiedzi na nadchodzące miesiące

"The Bear" z miejsca podbił serca krytyków i widzów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że doczekał się kontynuacji. Na 2. sezonie ta historia się nie kończy. Opowieść o młodym szefie kuchni, który powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny bar z kanapkami, doczeka się kolejnej odsłony. Co w niej zobaczymy? Na pewno będzie duszno i gorąco!



Więcej o "The Bear" poczytasz na Spider's Web: