Wdowiec lata temu zarejestrował się w Disney+. Disney: nie może nas pozwać za śmierć swojej żony

W październiku zeszłego roku Kanokporn Tangsuan wybrała się wraz z mężem na wycieczkę do Walt Disney World Resort w Orlando na Florydzie. Tam w kompleksie handlowo-rozrywkowym postanowili zjeść coś w Raglan Road Irish Pub and Restaurant. Składając zamówienie, 42-letnia lekarka wielokrotnie podkreślała obsłudze, że jest uczulona na orzechy i nabiał. W zamówionym daniu alergenów miało nie być. Jednakże kilka godzin po kolacji kobieta zaczęła doświadczać trudności z oddychaniem, straciła przytomność i zmarła w wyniku ciężkiej reakcji alergicznej, znanej jako anafilaksja.



Powyższe informacje pochodzą z pozwu, jaki złożył mąż zmarłej lekarki Jeffrey Piccolo. Domaga się on od Disneya odszkodowania w wysokości 50 tys. dol. na podstawie obowiązującego na Florydzie prawa, które dotyczy śmierci spowodowanej przez zaniedbanie. W kwocie tej ma się też zawierać zadośćuczynienie za ból psychiczny i cierpienie oraz utratę dochodów i koszty pogrzebu. Korporacja znalazła jednak powód, dla którego mężczyzna powinien pozew wycofać.