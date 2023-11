Jako że filmowa wersja koncertu Taylor Swfit okazała się masowym hitem, Disney nie chciał, by film przyćmił kolejne, wielkie muzyczne show. Mówiono, że Disney chciał nawet wyznaczyć nową datę premiery tuż przed końcem roku, by film zdążył zakwalifikować się do Oscarów. Teraz jak się okazuje, filmu "The Bikerides" w ogóle nie będzie, gdyż Disney wycofał dystrybucję. Możliwe jednak - i miejmy taką nadzieję - że ten świetnie oceniany film trafi do streamingu. Firma produkcyjna New Regency skupia się na znalezieniu nowego studio, który pokaże widzom ten film.