„Diuna: Proroctwo”: co dzieje się z Harkonnenami w serialu Max?

Dom Harkonnenów zbudował swoją potęgę na maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów poprzez ignorowanie etycznego zachowania ekonomicznego. W rzeczywistości ich rządy opierały się na prostym fundamencie strachu i terroru.



Jak zdradza serial, Harkonnenowie - za pośrednictwem Valyi i Tuli - mają olbrzymi wpływ na historię uniwersum. Choć początkowo wydaje się, że siostry działają wyłącznie dla dobra Bene Gesserit, 3. epizod sugeruje, że ich motywacje są bardziej złożone.



Retrospekcje pokazują nam bohaterki wśród reszty Harkonnenów - widzimy ich rozżalonych i zgorzkniałych na Lankiveil. Była to zimna morska planeta w Imperium Corrino. Jej głównym towarem eksportowym było własnie wspomniane futro wielorybie, pożądane przez wielu bogaczy w całym Imperium. Z książek wiemy, że mieszkał tam Abulurd Harkonnen, który wyrzekł się nazwiska i wszelkich praw do tytułu, gdy otrzymał stanowisko gubernatora podokręgu Rabban-Lankiveil.



Młoda Valya ma ambicje, by przekuć obecną, nieciekawą sytuację rodu w coś zgoła innego. Gdy Griffin ginie przez Atrydów, a dziewczyna ma dołączyć do Bene Gesserit, nie ma wątpliwości, że jej cel to nadanie znaczenia imieniu i nazwisku - chodzi jednak przede wszystkim o nią samą, nie zaś o rud. Tak, jakby chciała uczynić z niego coś trwalszego, potężniejszego i - najpewniej - bardziej złowrogiego. Tymczasem Tyla inicjuje łańcuch zemst - odwetów, które Harkonnenowie i Atrydzi będą fundować sobie przez tysiąclecia.