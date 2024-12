W jednej z pierwszych scen Valya punktuje słabość swojego rodu, podkreślając zarazem swą pogardę dla Atrydów i roli, jaką rywale odegrali w krzywdach Harkonnenów. Zgadza się: konflikt tych nazwisk trwał już 10 tys. lat przed narodzinami Paula. Gdy brat dziewczyny, Griffin, ginie podczas spotkania z Atrydami, co początkuje tysiąclecia mściwości, Valya ma dołączyć do Bene Gesserit - jej intencją jest, rzecz jasna, zdobycie mocy i przyniesienie chwały swojemu imieniu. Nie chodzi tu wcale o wszystkich Harkonnenów, a o nią samą; jednocześnie zamierza sprawić, bo to nazwisko zaczęło reprezentować coś większego, mocniejszego, bardziej złowrogiego.



Gdy Valya jest na szkoleniu na Wallach IX, Tula mści się na Atrydach za śmierci Griffina (oraz - szerzej - za sposób, w jaki Harkonnenowie są teraz postrzegani przez Imperium). Bohaterka jest zmuszona zabić chłopaka Atrydów, oszczędzając jednocześnie innego, znacznie młodszego potomka wielkiego rodu. Orry zdążył jeszcze zobaczyć swoich ludzi martwych - zamordowanych przez kobietę, którą myślał, że poślubi. Nie ma wątpliwości, że Tyla jest brutalna i bezwzględna - po prostu w nieco inny sposób niż Valya.



Valya w końcu przechodzi Agonię, nie wiemy jednak, co widzi po drugiej stronie — wiemy tylko, że to głos Tuli ją przywraca. Pogłębia to ich więź i kończy się ważnym wersem: „Teraz mamy nowy cel”.