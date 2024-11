„Diuna: Proroctwo”, odcinek 2.: Desmond Hart kradnie show. W jaki sposób oparł się Głosowi?

Co zaś tyczy się jednej z ostatnich scen odcinka, w której Javicco Corrino rozkazuje Desmondowi użyć swoich torturujących mocy na księciu Ferdinandzie Richese...



Wcześniej Natalya próbowała przekonać Javicco, by ten wykorzystał Desmonda Harta - mężczyzna skorzystał z tej rady. Owszem, okazuje „litość” Richese’owi, zamiast pozwolić mu umrzeć (zabijając go, straciłby jednego wroga, ale wówczas książę mógłby stać się męczennikiem i niebezpiecznym symbolem) - wcześniej jednak bezlitośnie demonstruje swą siłę. Ta „relacja” oznacza też, że Javicco staje po stronie Valyi Harkonnen i zakonu. Trudno ocenić, czy Desmondowi faktycznie można ufać - nie jest jasne, czy spowoduje, czy zapobiegnie temu, co przewidziała Raquella.



Tak czy inaczej, Javicco zaszczepił prawdziwy strach w księciu. Wszedł w posiadanie atutu potężniejszego, niż Truthsayer czy Matka Przełożona - właśnie za sprawą oporu wobec Głosu.



Po rozstawieniu pionków na szachownicy, 2. epizod rzeczywiście postawił na rozwój intryg, zwroty akcji i kilka ciekawych pomysłów. Dostaliśmy szansę, by lepiej zapoznać się z bohaterami (fajnie, że każdy dostał trochę czasu dla siebie), zadać kilka pytań, dowiedzieć się czegoś nowego. Dzieje się sporo, choć nie na tyle, by przytłoczyć widza tempem i mnogością wątków. Desmond wyrasta na najciekawszą obok Valyi postać - śledzenie jej losów to, póki co, przyjemność. Czego nie mogę niestety powiedzieć o większości pozostałych ścieżek fabularnych.