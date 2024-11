Reżyser "Diuny" nie zrobi "Gwiezdnych wojen". Wszystko przez Ewoki

Problemem jest to, że wszystko rozjechało się w 1983 roku wraz z "Powrotem Jedi". Miałem 15 lat i razem z najlepszym przyjacielem chcieliśmy zamówić taksówkę do Los Angeles, aby porozmawiać z George'em Lucasem - byliśmy tacy wściekli! Do dzisiaj, te Ewoki. To była komedia dla dzieci.



"Gwiezdne wojny" zakrzepły we własnej mitologii, stały się bardzo dogmatyczne, jakby były przepisem - bez żadnych niespodzianek. Dlatego nie marzę o pracy nad Star Wars, bo wydaje mi się, że to kod, bardzo sformalizowany