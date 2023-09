Piekielnie wymagająca, a może po prostu konfliktowa? W nowym show Polsatu Doda nie wypada korzystnie

Po pierwszym odcinku widać, jak wielkie ambicje ma Doda i jak bardzo jest niezadowolona z ludzi, którzy z nią pracują. W pierwszym odcinku nie brakuje krytycznych słów dla najbliższego menadżerskiego teamu Dody: Rafała i Moniki. Spory wątek program poświęca relacji Rabczewskiej oraz jej menadżera koncertowego, Rafała Bogacza. Piosenkarka nie ukrywa, że nie może liczyć na niego w wielu kwestiach, zwłaszcza tych technicznych, odnoszących się do tras koncertowych. Z drugiej strony podkreśla, że ceni Rafała za to, że m.in. nie jest skażony "Warszawką" i show-biznesem.



W ogóle Doda mocno krytykuje swoją ekipę mówiąc widzom, że tak naprawdę to ona wszystko ogarnia, a reszta zespołu niespecjalnie ma ambicie, nie ogląda światowych koncertów, nie przynosi jej inspiracji ani pomysłów. Doda mówi wprost, że chce zmienić ekipę. Zabiera nawet swojego menadżera do terapeuty, aby w obecności psychologa powiedzieć, co im leży na sercu. Tyle że druga strona tego medalu jest taka, że Rabczewska ma swoje może nierealne wymagania co do tras koncertowych, których często nie da się spełnić. Polska to nie USA, a Doda nie jest Beyonce. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale wspólna rozmowa u terapeuty Dody i Rafała Bogacza jest jednym z najciekawszych wątków w pierwszym odcinku.