Najlepsze ciekawostki o Eurowizji. Tego mogą nie wiedzieć nawet najwięksi fani

W 1984 r. miał miejsce 29. Konkurs Piosenki Eurowizji, który tym razem został zorganizowany w Luksemburgu. Reprezentantkami Wielkiej Brytanii były Kit Rolfe, Laura James i Linda Sofield, członkinie zespołu Belle and The Devotions, które wystąpiły z piosenką "Love Games" autorstwa Paula Curtisa. Po ich występie na scenie w Grand Theatre część publiczności wygwizdała formację muzyczną. Pierwsza hipoteza mówi, że był to efekt starcia między luksemburskimi i brytyjskimi kibicami po meczu, który odbył się rok wcześniej. Anglicy mieli wówczas splądrować całą stolicę, co wywołało niezadowolenie opinii publicznej. Inna zaś mówi o tym, że występ Belle and The Devotions nie był do końca udany - miała śpiewać tylko Kit Rolfe oraz ukryty za filarami chór.