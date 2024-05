Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji. I to nie przez Lunę, a jej hejterów

Wczoraj wieczorem pożegnaliśmy się z finałem Eurowizji, o czym zadecydowali telewidzowie. Wiadomo już, że w kolejnym etapie zobaczymy takich artystów jak Teya Dora (Serbia), Iolanda (Portugalia), Raiven (Słowenia), Alyona Alyona i Jerry Heil (Ukraina), Silvester Belt (Litwa), Windows95man (Finlandia), Baby Lasagna (Chorwacja), Bambie Thug (Irlandia) oraz Tali (Luksmeburg). To pierwsza dziesiątka wokalistów i wokalistek, którzy powalczą w finale o kryształowy mikrofon.



Powiem szczerze, że Eurowizja jest mi zupełnie obojętna i nie wzbudza we mnie właściwie żadnych emocji (no dobra, w tym roku poczułam jedynie gigantyczne ciarki żenady, ale to tyle). Mimo że nie jestem fanką tego konkursu, naturalnym było, że będę trzymać kciuki za Lunę, tak jak pewnie większość widzów w zeszłym roku za Blankę. Mimo krytyki, Bejba podbiła serca Polaków, a eurowizyjne echo jej piosenki można usłyszeć jeszcze rok po wydarzeniu. A co spotkało Lunę? Pełno jadu, nienawistnych komentarzy i przeróbek jej zdjęć na wzór butelki keczupu.