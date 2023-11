Dowborowie zgłoszeni do prokuratury. Wzięli udział w akcji charytatywnej browaru Tyskie

Śpiewak, który podkreślił, że "święta bez alkoholu to marzenie milionów Polaków", opublikował we wpisie historie osób, których Boże Narodzenie zostało zniszczone właśnie przez wysokoprocentowe napoje. Internauci pisali o nietrzeźwych ojcach, stosujących przemoc werbalną i fizyczną wobec swojej rodziny, a także o tym, że przez pijaństwo cierpią nie tylko alkoholicy, ale również trzeźwi ludzie. Wspominali o horrorze każdych świąt, groźbach śmierci oraz zrujnowanym przez alkohol dzieciństwie. "To, co robią Dowborowie, to jest sku***syństwo i upadek" - komentowali nie tylko u Śpiewaka, ale również pod oficjalnym wpisem browaru Tyskie na Instagramie, potępiając reklamę.