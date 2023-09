Popularna i ceniona aktorka Magdalena C. usłyszała zarzuty reklamowania wódki. Jak do tego doszło? Jan Śpiewak - działacz społeczny, publicysta, polityk i socjolog - kontynuuje pozornie nierówną walkę z problemem polskiej kultury picia. W 2022 roku zaangażował się w walkę o ograniczenie dostępności alkoholu w Polsce i z promowaniem go w przestrzeni publicznej oraz w Internecie. Zgodnie z art. 13 ust. 2 w naszym kraju obowiązuje całkowity zakaz reklamowania alkoholu z wyjątkiem piwa, niestety jest on notorycznie łamany przez gwiazdy i celebrytów, którzy promują go w przestrzeni mediów społecznościowych za grube pieniądze.



Social media, biorąc pod uwagę liczbę korzystających z nich osób, właściwie stały się już sferą publiczną. Tymczasem prawnicy wskazują, że konieczność zarejestrowania się w danym serwisie równa się rzekomemu ograniczeniu dostępności do niego. W taki właśnie sposób koncerny i marketingowcy grają polskiemu prawu na nosie - firmy we współpracy z influencerami, aktorami czy muzykami lawirują, by ominąć przepisy, choć przecież ustawa wydaje w tej kwestii jednoznaczna.



Jak widać - czas lekceważenia tej ustawy dobiega końca, a kolejne znane osoby mierzą się z zarzutami. Prokurator potwierdził, że w materiałach, w których wystąpiła polska artystka, publicznie rozpowszechniano znaki towarowe i symbole graficzne wódki.



O potyczkach Jana Śpiewaka pisaliśmy wielokrotnie: