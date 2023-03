Netfliksie, ucz się z nowego filmu na Disney+. Tak powinno się opowiadać o seryjnych mordercach

Co byście zrobili, gdyby waszym ojcem okazał się nieuchwytny seryjny morderca? Brzmi niewiarygodnie? Dokładnie to spotyka Gary'ego Stewarta. "The Most Dangerous Animal of All" opowiada, jak natrafia na coraz bardziej niepokojące informacje. Chociaż jest to dokument, ogląda się niczym thriller z najwyższej półki.



Serial dostępny na Disney+.