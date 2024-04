"Czerwone maki" pakują widza na minę. To polskie kino wojenne najgorszego sortu

"Czerwone maki" szybko zacierają dobre wrażenie po całkiem udanym prologu. Film zaczyna się jak polski "Indiana Jones". Oto Jędrek kradnie leki ze szpitala, jak później twierdzi, dla siostry. Zostaje jednak przyłapany. Przed ucięciem ręki ze strony Irańczyków ratują go polscy żołnierze. Świetnie, kino wojennej przygody w rodzimym wydaniu. Jak się jednak zaraz okazuje, głównemu bohaterowi, temu zbójowi o złotym sercu, który ciągle głosi antywojenne manifesty, twórcy zamierzają wbić do głowy patriotyczne wartości. Na siłę, bo przecież mamy przede wszystkim do czynienia z polskim kinem historycznym. Tym najgorszego sortu.



"Czerwone maki" to film tak patriotyczny, że aż boli. Dzieciak nie chce tabliczki czekolady od żołnierza, bo woli naszywkę orzełka. Jakiś facet na drugim planie zrywa sobie gips z ręki, bo tak rwie się do walki. To ostatnie okazuje się nawet zabawne, ale chyba nie o taki efekt twórcom chodziło, skoro pokazują to w zwolnionym tempie. Wskazują na to też pompatyczne dialogi, które mają podkreślać, jak to Polska jest Chrystusem narodów. Dowódcy stoją przy makietach włoskich wzgórz i omawiają strategię. Chcą je zdobyć, chociaż przecież wcześniej nie udało się to alianckim oddziałom. Przerzucają się pomysłami, planują, kombinują, może to wzgórze od tyłu, żeby Niemcy nas nie ostrzelali, może z tej strony odciągniemy ogień nieprzyjaciela, może pancernych tędy wprowadzić. I tak w nieskończoność. Nic to tak widzom nie mówi. Może co najwyżej zanudzić.