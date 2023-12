Ujawniono nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Jest chemia, jest vibe, dwie blondyny"

Powiem wam, że siedząc tutaj mam przed oczami tą dziewczynę, która miała 15 lat i oglądała ten program, kiedy Marcin Prokop i Dorota Wellman go prowadzili i myślała sobie: Boże, jak ja bym kiedyś chciała być w tym miejscu. I marzenia się spełniają, ale marzenia się spełniają wtedy, kiedy jest ciężka praca. Jesteśmy bardzo dumne z tego, że dzisiaj możemy tu siedzieć, ale tak naprawdę to nie jest o nas, bo myślę, że ta rola przyszła w naszym życiu teraz, kiedy wiem, po co się robi ten program - powiedziała Sandra Hajduk.