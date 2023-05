Miły gest na Dzień Matki? To proste: podpisz petycję i pomóż milionom zwierzęcych mam

Niezależnie od tego, czy temat wegetarianizmu i weganizmu jest nam bliski, chów klatkowy to coś, co powinno przejść do historii. To okrutne zadawanie zupełnie niepotrzebnego bólu milionom istot. Skala biznesu hodowli klatkowej to aż 60 proc. produkcji zwierzęcej w Polsce o łącznej wartości ponad 55 mld zł rocznie! I w sumie ponad 42 mln zwierząt trzymanych w naszym kraju w niehumanitarnych warunkach. 42 mln istnień, które doświadczają niewyobrażalnego cierpienia, spowodowanego zamknięciem w klatkach, przestarzałymi warunkami hodowli i ciasnotą.



Teraz, z okazji Dnia Matki, Otwarte Klatki przypominają o zwierzęcych mamach - wrażliwych i inteligentnych istotach, których każdy dzień naznaczony jest bólem, tęsknotą i strachem o siebie i swoje młode. Mamach, którym dzieci są odbierane zaraz po urodzeniu. Które płaczą i nawołują za swoim potomstwem lub karmią młode przez metalowe pręty klatek. Macierzyństwo w chowie klatkowym to prawdziwy koszmar. Żadna czująca istota na niego nie zasługuje.