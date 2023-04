To jedyna taka szansa, by JEDNYM GŁOSEM zmienić los zwierząt w całej UE. W nowej kampanii Otwarte Klatki apelują: zakończmy epokę klatkową

Najwyższa pora byśmy to my, ludzie, którym przypisuje się empatię i umiejętność współczucia, przemówili jednym głosem z cierpiącymi zwierzętami. W tym roku mamy szansę, by zmienić ich los. A wszystko wskazuje na to, że kwestia zakończenia epoki klatkowej to temat, który nas, Polaków, łączy.



Według badania badania przeprowadzonego przez Biostat w 2022 roku 75,2 proc. Polaków uważa, że zwierzęta hodowlane nie powinny być trzymane w klatkach, a niemal 70 proc. społeczeństwa jest zgodne, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach.



Otwarte Klatki chcą zmaksymalizować szanse na sukces w tej kwestii - by to zrobić, zainicjowały projekt "Zakończmy Epokę Klatkową", którego celem jest zebranie jak największej liczby podpisów pod prowadzoną wspólnie z Compassion In World Farming Polska petycją wzywającą Ministra Rolnictwa do poparcia zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej. By jeszcze bardziej nagłośnić akcję, zorganizowały kampanię pod nazwą JEDNYM GŁOSEM, w ramach której poprosiły o wsparcie kilka znanych osób. Ich zadaniem jest zachęcić miliony Polaków do podpisania petycji. To może się udać: spot z udziałem gwiazd sprawnie uderza w emocjonalne struny.