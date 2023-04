Gwiazdy podpisują petycję i apelują do Polaków: zakończmy epokę klatkową

Zaczęło się od Inicjatywy, której celem jest zmiana losu zamykanych w klatkach zwierząt gospodarskich - organizacja Compassion In World Farming Polska ogłosiła Europejska Inicjatywę Europejską "Koniec Epoki Klatkowej". Jej sukces był imponujący, podpisało ją bowiem blisko 1,5 mln osób w całej Unii Europejskiej.



W związku z tym w 2023 roku Komisja Europejska zobowiązała się opublikować ustawodawczy wniosek bazujący właśnie na "Końcu Epoki Klatkowej". Rzecz jasna, potrzebne mu będzie spore poparcie - m.in. zgody ministrów rolnictwa państw UE, w tym Polski. Otwarte Klatki chcą zmaksymalizować szanse na sukces - by to zrobić, zainicjowały projekt "Zakończmy Epokę Klatkową", który wzywa naszego Ministra Rolnictwa do poparcia zakazu hodowli klatkowej w UE.



"JEDNYM GŁOSEM" to nowa kampania w ramach wspomnianej inicjatywy. Na jej potrzeby Stowarzyszenie Otwarte Klatki zrealizowało poruszający spot. W nagraniu wzięli udział Anna Dereszowska, Tomasz Raczek, Agnieszka Woźniak-Starak, Lara Gessler, Zuza Kołodziejczyk, Bartosz Bielenia oraz Rafał Maślak. To właśnie oni przemówili w imieniu zwierząt, które same nie mogą zawalczyć o zmianę swojego losu. Opowiadając poruszające historie krów, świń, kur niosek, królików i przepiórek, jednogłośnie apelują o podpisanie petycji.