Martin Freeman broni erotycznych scen z Jenną Ortegą. "To dojrzałe i skomplikowane"

O "Dziewczynie Millera" zrobiło się głośno jeszcze w styczniu tego roku, kiedy to miała swoją premierę. Widzowie i krytycy poczuli się zniesmaczeni erotycznymi scenami między bohaterami. Fabuła skupia się na losach 18-letniej Cairo, która sama mieszka w ogromnej posiadłości i marzy o wielkomiejskich rozrywkach. Jej uwagę przykuwa nauczyciel kreatywnego pisania. Postanawia go uwieść, przez co nawiązuje się między nimi bliska i niebezpieczna relacja. Robi się naprawdę gorąco, a wcielających się w główne role Martina Freemana i Jennę Ortegę dzieli przecież potężna różnica wieku - 30 lat.



Film nie został przyjęty ciepło ani przez krytyków, ani przez widzów i dyskusja na jego temat szybko ucichła. Teraz rozgorzała na nowo, bo w Stanach Zjednoczonych "Dziewczyna Millera" pojawiła się na platformie Netflix. W niedawnym wywiadzie Martin Freeman postanowił więc odnieść się do wszystkich kontrowersji. Zaciekle produkcji broni.