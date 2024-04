Thriller erotyczny z Jenną Ortegą wjechał na VOD. Jest tak gorący, że aż parzy

"Dziewczyna Millera" nie miałaby tej mocy, gdyby nie aktorstwo. Komik Bashir Salahuddin w roli zabawnego przyjaciela Jonathana i nauczyciela fizyki sprawdza się jako postać od rozładowywania napięcia. A ma co rozładowywać, bo chemia między Jenną Ortegą a Martinem Freemanem potrafi eksplodować widzowi prosto w twarz. I nie chodzi tylko o wspomnianą na początku gorącą scenę. Oni cały czas stawiają sprawy na ostrzu noża. W ten sposób nas przytłaczają.



Oczywiście, Martin Freeman to stary wyga, ale to, co robi tu Jenna Ortega przechodzi ludzkie pojęcie. Co prawda powtarza swoją rolę z "Wednesday" - niedopasowanej nastolatki, inteligentniejszej od swoich rówieśników. Wciąż jednak mamy do czynienia z magnetyzującą kreacją. Jonathana z Cairo łączy relacja nauczyciel-uczennica, ale to ona w niej dominuje. W jednej scenie przejmuje nad Millerem władzę, a sposób, w jaki wygłasza swój monolog, sprawi, że ściany wam się w mieszkaniu zatrzęsą.



Więcej o filmach i serialach z Jenną Ortegą poczytasz na Spider's Web: