Ed Sheeran zagra w Polsce jeszcze jeden koncert. Spieszcie się, bo bilety szybko znikają

Trasa Eda Sheerana The Matematics Tour rozpoczęła się już w kwietniu 2022 roku. Brytyjski artysta odwiedził do tej pory Stany Zjednoczone i Kanadę i Europę - przy tej okazji zawitał do Polski, gdzie w sierpniu 2022 na PGE Narodowym można było usłyszeć na żywo takie hity jak "Shape of You", "Photograph" czy "Give Me Love". Promując swoją piątą i szóstą płytę, czyli "Equals" (2021) i "Subtract" (2023), Ed Sheeran już w styczniu 2024 roku w ramach trasy wyruszy dalej. Muzyk zagra koncerty m.in. w Japonii, Tajlandii czy Włoszech, ale również w Polsce, gdzie ponownie wystąpi przed swoimi fanami, tym razem w Gdańsku 12 lipca na Polsat Plus Arenie. Choć bilety na wydarzenie zostały wyprzedane, to artysta postanowił wyjść naprzeciw swoim fanom i zdecydował się zagrać na Polsat Plus Arenie raz jeszcze.