Elden Ring ma reżysera, na jakiego zasłużył

Studio potwierdziło to, co było przedmiotem branżowych doniesień od jakiegoś czasu - na czele projektu, zarówno jako reżyser, jak i scenarzysta, stanie Alex Garland, twórca takich filmów jak "Ex Machina" i "Anihilacja", odpowiada za scenariusz do "28 dni później", a ostatnio znów podjął współpracę z Dannym Boylem, dzięki której wkrótce na duży ekran zawita "28 lat później". W zeszłym roku wyreżyserował i napisał "Civil War", jeden z lepszych dystopijno-politycznych filmów ostatnich lat. Jego najświeższym filmem jest "Warfare" opowiadające o młodych żołnierzach biorących udział w wojnie w Iraku - wystąpili w nim m.in. Joseph Quin, Will Poulter, Kit Connor, Charles Melton, Cosmo Jarvis i Michael Gandolfini.