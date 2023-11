Elizabeth Debicki o ostatnich scenach w "The Crown". Porównała je do kaskaderskiego wyczynu

Aktorka dodała też, że kręcenie scen z udziałem fotoreporterów było podobne do kaskaderskiego wyczynu, bo to, co dzieje się wtedy z ciałem, jest przerażające. Debicki podkreśliła też, że dla całej ekipy ostatnie ujęcia z udziałem Diany były trudnym i mocnym doświadczeniem. Ona sama mocno przeżyła tragiczne sceny, choć warto dodać, że sam moment śmierci Diany nie zostanie pokazany w serialu. Płakałam naprawdę, kiedy umarła i płakałam, kiedy zobaczyłam to na ekranie. To naprawdę niezwykłe - wyznała aktorka. Pierwsza część "The Crown" pojawi się na Netfliksie 16 listopada, natomiast druga trafi na platformę 14 grudnia.