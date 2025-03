To mógł być najlepszy film akcji na Prime Video. Ktoś go perfekcyjnie schrzanił

Czego współczesna publiczność wymaga od filmów akcji? Widowiskowości! Budżety blockbusterów ciągle wzrastają, żeby twórcy mogli serwować nam coraz bardziej odjechanych atrakcji. Dostarczana przez nie adrenalina działa jednak tylko, gdy podawane są z głową i chociaż drobną emocją. Bez tego nawet walka w powietrzu na spadochronach nie zrobi na widzach wrażenia, co przez swą chaotyczną fabułę i miałkie postacie udowodnił już "Gray Man". To zresztą produkcja na każdym kroku przeszarżowana. A żeby zachwycić widzów, wystarczy przecież spójny scenariusz, może trochę ironii, a na pewno sprawne rzemiosło reżyserskie. W "Eskorcie" nie ma żadnej z tych rzeczy.



Jest to o tyle dziwne, że Peter Berg reżyserował "Eskortę" będąc w ciągu całkiem niezłych opowieści kryzysowych z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Po opartych na faktach "Ocalonym", "Dniu patriotów" i "Żywiole. Deepwater Horizon" postawił na mało zjadliwą militarystyczną fantazję. Śledzimy w niej losy członków elitarnej jednostki CIA, którzy mają przewieźć przez indonezyjskie miasto cennego informatora. Proste? Nie. Oczywiście, wszyscy się na nich czają i chcą przechwycić Li Noora. Na szczęście przywódca oddziału James Silva jest jak połączenie Jasona Bourne'a i Jacka Reachera. Tylko z jakiegoś powodu nie chce się za nim podążać.