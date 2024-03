HBO potwierdza: „Euforia” powróci, ale zaliczy grube opóźnienie. Będą zmiany

Levinsonowi zależy podobno na kilkuletnim przeskoku czasowym, który pokaże starszych, nieco zmienionych bohaterów w zupełnie innych życiowych okolicznościach. Opowieść skupi się na na ich późniejszych losach, co ponoć wymaga od ekipy więcej czasu na przygotowania.



Scenariusze do 3. serii wciąż powstają. Jej produkcja jest opóźniana od dłuższego czasu - m.in. z powodu śmierci Angusa Clouda oraz strajków w Hollywood. Co więcej, serial okazał się trampoliną na wyższe szczeble hollywoodzkiej popularności dla sporej części obsady (Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer), co znacząco utrudnia koordynację harmonogramów. Z roku na rok ich zgranie staje się coraz trudniejsze, a zatem: coraz mniej prawdopodobne. Możliwe, że klęska serialu „The Idol”, do którego realizacji w pewnym momencie zaangażowano właśnie Levinsona, również w jakiś sposób wpływa na całą sytuację.



W listopadzie zeszłego roku HBO poinformowało, że premiera 3. sezonu „Euforii” planowana jest na 2025 r., co oznaczałoby trzyletnią przerwę między rozdziałami tej opowieści. Obecnie wszystko wskazuje na to, że dostaniemy go jeszcze później (choć oficjalnie studio wciąż celuje w przyszły rok) - o ile, rzecz jasna, mnogość utrudnień nie sprawi, że stacja jednak zrezygnuje z produkcji, co wciąż wydaje się dość prawdopodobne.