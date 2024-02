Znana aktorka z serialu „Euforia” aresztowana. Wzięła udział w proteście

Protest zainicjowała organizacja Jewish Voice for Peace. Hunter Schafer, wraz z pięćdziesięcioma innymi osobami, pojawiła się przed budynkiem, gdzie odbywały się właśnie nagrania do programu „Late Night With Seth Meyers”. Jako gościa zaproszono nikogo innego, jak aktualnego prezydenta Stanów Zjednocoznych, Joego Bidena. Manifestanci chcieli przyciągnąć uwagę głowy państwa przez jawny sprzeciw wobec wspierania zbrodniczych działań Izraela.