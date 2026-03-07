Twórca kultowych seriali przejmuje Disney+. Z romansu zrobił hit

Ładowanie...

2. sezon "Paradise" zadebiutował na Disney+ pod koniec lutego. Nowe odcinki tego wciągającego thrillera science fiction od razu przypadły użytkownikom platformy do gustu. Zagraniczni widzowie piszą nawet w mediach społecznościowych, że mocniejszego otwarcia nie mogliby sobie wyobrazić. Zajmowanie przez serial drugiej pozycji w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju nie powinno więc nikogo dziwić. Dziwić może jedynie, że do tej pory produkcji nie udało się wyjść wyżej w zestawieniu.



Co środę dostajemy nowy odcinek "Paradise", więc teoretycznie tydzień po tygodniu zainteresowanie thrillerem science fiction powinno rosnąć. A ono utrzymuje się na wysokim, acz jednostajnym poziomie. Serial ciągle przegrywa z inną produkcją. Zamiast śledzić dalsze losy agenta Secret Service oskarżonego o zabójstwo byłego prezdenta, użytkownicy Disney+ wolą zaglądać za kulisy romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette.

Disney+ - co obejrzeć?

A romans Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette na pewno był burzliwy. W opartym na faktach "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" dowiadujemy się, jak to tak naprawdę wyglądało. Serial pokazuje jak wyglądała złożona relacja tytułowych bohaterów, która dojrzewała na oczach całego świata. Presja sławy i mediów zamieniła ich prywatność w obsesję całego świata, grożąc zniszczeniem wszystkiego, co ich łączyło.

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" zadebiutowało na Disney+ jeszcze 13 lutego. Od tamtej pory w każdy piątek dostajemy kolejny odcinek serialu. Na razie w serwisie dostępnych jest pięć epizodów, co oznacza, że jeszcze cztery przed nami. Jeszcze więc przez parę tygodni produkcja może nie schodzić z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Dzięki temu Ryan Murphy odhaczy kolejny hit na swoim koncie.

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" to pierwsza odsłona nowej antologii, przy której pełni rolę producenta wykonawczego. Tym samym twórca tak kultowych seriali jak "Glee" czy "American Horror Story" się nie obija. Ciągle dostarcza swoim fanom nowych treści. Żeby się o tym przekonać nie trzeba daleko szukać. Topka najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ dostarcza na to najlepszego dowodu.

Prócz "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" w zestawieniu znajdziemy jeszcze "The Beauty". Serial, którego Ryan Murphy był akurat współtwórcą, utrzymany jest już w zupełnie innych klimatach. To pełnokrwisty horror. I on też przez cały czas swojego trwania - od 22 stycznia - nie spada z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Co prawda nie święci już triumfów w zestawieniu, ale zajmuje wysokie czwarte miejsce.

Tak ogromna popularność dwóch seriali, które łączy nazwisko jednego człowieka, dowodzi, że Ryan Murphy potrafi zamienić w hit dosłownie wszystko. Co chwilę zresztą to potwierdza, bo przecież nie tak dawno użytkowniy Disney+ namiętnie oglądali jego "Wszystko dozwolone". Co prawda potem na produkcję narzekali, ale jednak długo po nią sięgali.

Można więc powiedzieć, że Ryanowi Murphy'emu na Disney+ dosłownie nic nie podskoczy. Być może zaraz jakaś nowość strąci "Love Story" ze szczytu topki, ale zapewne nie będziemy musieli długo czekać, aż kultowy twórca powróci z kolejnym serialem, który zawróci użytkownikom platformy w głowach.

Rafał Christ 07.03.2026 09:12

