Już 6 krajów protestuje przeciwko ostatniej Eurowizji. Kto ma rację?

Jak się okazuje, front krajów mających obiekcje co do uczciwości konkursu rośnie. Media donoszą, że oprócz Hiszpanii i Belgii, do grupy tych państw dołączyły Irlandia, Słowenia, Islandia i Finlandia. Ci ostatni zwrócili uwagę na spore pole do nadużyć w postaci problemu wielokrotnego głosowania - obecnie jeden widz może oddać aż 20 głosów. Islandczycy domagają się otrzymania szczegółowych wyników televotingu, by móc go przeanalizować. Wszystkie wymienione kraje zwróciły się razem do EBU z żądaniem większej przejrzystości ws. systemu głosowania. Wiele wskazuje na to, że ten problem nie zostanie prędko i łatwo zażegnany. Oto, co który kraj co podnosi w swoim proteście: