To najlepszy kryminał wszech czasów. Wszystkie odcinki już dostępne

Nie ma to jak klasyka kryminału. Fani gatunku doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego serialową adaptację prozy Agathy Christie nieraz nazywają najlepszym jego przedstawicielem wszech czasów. Wszystkie jej odcinki są już dostępne. "Poirot" zapewni wam rozrywkę zupełnie za darmo.

Rafał Christ
poirot najlepszy kryminał tvp co obejrzeć online
Nie ma drugiego takiego serialu kryminalnego. "Poirot" już od lat zachwyca widzów na całym świecie. Serialowa adaptacja prozy Agathy Christie rozpoczęła się jeszcze w 1989 roku, a trwała aż do 2013. Przez 24 lata doczekała się ogromnej grupy fanów, z czego większość z nich do dzisiaj uważa produkcję za niedościgniony wzorzec i arcydzieło gatunku. Z czego wynika ta renoma?

"Poirot" to nie jest jakiś tam kryminał. Zdobył uznanie z kilku powodów. Jednym z najważniejszych jest wierność literackiemu pierwowzorowi Agathy Christie, której bohaterem jest Herkules Poirot - detektyw o wyjątkowej inteligencji i osobowości. Wcielający się w niego David Suchet w mistrzowski sposób oddaje jego perfekcjonizm, manię porządku i psychologiczną przenikliwość. W umysłach fanów zrósł się z postacią - lepszego aktora w tej roli nie mogliby sobie wymarzyć.

Poirot - najlepszy kryminał wszech czasów na VOD

Jak to w przypadku produkcji BBC już bywa, "Poirot" uwodzi również jakością wykonania. Odcinki trwają po 90 minut i więcej. To są osobne filmy - każdy poświęcony innej sprawie kryminalnej. Serial może się więc pochwalić kinowym sznytem. Wszystkie odcinki zrealizowano z pieczołowitą dbałością o szczegóły, dlatego wciąż zachwycają kostiumami i scenografią, bezbłędnie oddając angielski klimat epoki, w której rozgrywa się akcja.

Wszystko to jednak dobrze wiecie, prawda? "Poirot" nie jest przecież obcy polskim widzom. Regularnie można na niego natrafić, skacząc po telewizyjnych kanałach. Jakbyście chcieli go obejrzeć online, właśnie nadarza się ku temu idealna okazja. Od jakiegoś czasu TVP dodaje kolejne odcinki serialu kryminalnego do darmowej oferty swojej platformy VOD.

Na TVP VOD są już dostępne wszystkie odcinki "Poirot" - pełne 13 sezonów. Można więc w dowolnym momencie robić maratony serialu kryminalnego. W dodatku - podkreślmy to - całkowicie za darmo. Nie trzeba się rejestrować, ani nic. Wystarczy włączyć i cieszyć się produkcją za cenę obejrzenia paru reklam.

Więcej o serialach kryminalnych poczytasz na Spider's Web:

"POIROT" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
POIROT
TVP VOD
Rafał Christ
06.03.2026 17:09
Tagi: Co obejrzeć?herkules poirotSeriale kryminalneTVP
