Netflix ogłosił kontynuację Nocnego agenta. Kiedy premiera 4. sezonu?

Nie mogło być inaczej - Netflix podjął decyzję, że jeden z najlepszych seriali na platformie zostanie przedłużony na 4. sezon. Wcześniej pojawiły się co prawda spekulacje, że to się wydarzy, ale teraz subskrybenci mają już przynajmniej pewność, że mają na co czekać. No to teraz najważniejsze: kiedy mogą spodziewać się premiery?
"Nocnego agenta" z Gabrielem Basso w roli głównej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku warto wspomnieć, że jest to produkcja stworzona przez Shawna Ryana, która zadebiutowała na Netfliksie w marcu 2023 roku. Serial podbił serca widzów właściwie natychmiast - w ciągu pierwszych 4 dni od daty premiery stał się najchętniej oglądanym serialem Netfliksa, a po upływie tygodnia streamingowy ogłosił, że powstanie 2. sezon.
Było to dosyć ryzykowne posunięcie, ponieważ o tyle, o ile premierowa odsłona w całości opierała się na powieści Matthew Quirka, tak 2. sezon był napisany od podstaw. Podobnie było również w przypadku 3. sezonu, który zadebiutował na Netfliksie niecały miesiąc temu, 19 lutego. Biorąc pod uwagę, jaki sukces zaliczyła ta odsłona, na kolejną twórcy po prostu musieli dostać zielone światło. I tak też się stało.
Netflix ogłosił kontynuację "Nocnego agenta" w kreatywny sposób. Zorganizował on akcję na Times Square, gdzie postawiono biurko z dzwoniącym telefonem. Każdy, kto go odebrał, dostał zadanie. Polegało ono na wypowiedzeniu kodu, który składał się z czterech słów. Gdy dana osoba próbowała odnaleźć kod, w międzyczasie rozgrywały się scenki akcji. Na koniec rozwiązanie zagadki wyświetlono na billboardzie. Była to informacja o tym, że "Nocny agent" powróci z 4. sezonem.
Filmowanie "Nocnego Agenta" w pięciu krajach na trzech kontynentach było jak dotąd szaloną jazdą i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że przygody Petera Sutherlanda będą kontynuowane w 4. sezonie. Nasi scenarzyści, obsada i ekipa są gotowi odpowiedzieć na wezwanie, by zapewnić naszym niesamowitym fanom jeszcze więcej zwrotów akcji i emocji
- powiedział twórca, producent wykonawczy i showrunner Shawn Ryan.
Można się było tego spodziewać - w ubiegłym miesiącu Ryan ujawnił, że, choć Netflix nie ogłosił oficjalnie kontynuacji, to nad 4. sezonem trwają już zaawansowane prace. "Sezon 4. nie został jeszcze oficjalnie rozpoczęty, ale jakiś czas temu, w roku kalendarzowym 2025, po cichu zatrudniono ekipę scenarzystów" - ujawnił twórca. "Pracujemy nad fabułą od jakiegoś czasu. Mamy kilka scenariuszy".
Kiedy widzowie mogą spodziewać się premiery? Biorąc pod uwagę, że odstęp między 2. a 3. sezonem wynosił nieco ponad rok, można spekulować, że 4. sezon zadebiutuje na Netfliksie na początku 2027 roku - w styczniu lub w lutym. A skoro prace nad pisaniem produkcji już dawno się rozpoczęły, to raczej nie powinno być problemu z tym, by zmieścić się w rocznym odstępie. Na bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
