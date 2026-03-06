Netflix ogłosił kontynuację Nocnego agenta. Kiedy premiera 4. sezonu?

Ładowanie...

"Nocnego agenta" z Gabrielem Basso w roli głównej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku warto wspomnieć, że jest to produkcja stworzona przez Shawna Ryana, która zadebiutowała na Netfliksie w marcu 2023 roku. Serial podbił serca widzów właściwie natychmiast - w ciągu pierwszych 4 dni od daty premiery stał się najchętniej oglądanym serialem Netfliksa, a po upływie tygodnia streamingowy ogłosił, że powstanie 2. sezon.

Było to dosyć ryzykowne posunięcie, ponieważ o tyle, o ile premierowa odsłona w całości opierała się na powieści Matthew Quirka, tak 2. sezon był napisany od podstaw. Podobnie było również w przypadku 3. sezonu, który zadebiutował na Netfliksie niecały miesiąc temu, 19 lutego. Biorąc pod uwagę, jaki sukces zaliczyła ta odsłona, na kolejną twórcy po prostu musieli dostać zielone światło. I tak też się stało.

Netflix ogłosił 4. sezon Nocnego agenta. Kiedy premiera?

Netflix ogłosił kontynuację "Nocnego agenta" w kreatywny sposób. Zorganizował on akcję na Times Square, gdzie postawiono biurko z dzwoniącym telefonem. Każdy, kto go odebrał, dostał zadanie. Polegało ono na wypowiedzeniu kodu, który składał się z czterech słów. Gdy dana osoba próbowała odnaleźć kod, w międzyczasie rozgrywały się scenki akcji. Na koniec rozwiązanie zagadki wyświetlono na billboardzie. Była to informacja o tym, że "Nocny agent" powróci z 4. sezonem.

Filmowanie "Nocnego Agenta" w pięciu krajach na trzech kontynentach było jak dotąd szaloną jazdą i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że przygody Petera Sutherlanda będą kontynuowane w 4. sezonie. Nasi scenarzyści, obsada i ekipa są gotowi odpowiedzieć na wezwanie, by zapewnić naszym niesamowitym fanom jeszcze więcej zwrotów akcji i emocji - powiedział twórca, producent wykonawczy i showrunner Shawn Ryan.

Można się było tego spodziewać - w ubiegłym miesiącu Ryan ujawnił, że, choć Netflix nie ogłosił oficjalnie kontynuacji, to nad 4. sezonem trwają już zaawansowane prace. "Sezon 4. nie został jeszcze oficjalnie rozpoczęty, ale jakiś czas temu, w roku kalendarzowym 2025, po cichu zatrudniono ekipę scenarzystów" - ujawnił twórca. "Pracujemy nad fabułą od jakiegoś czasu. Mamy kilka scenariuszy".

Kiedy widzowie mogą spodziewać się premiery? Biorąc pod uwagę, że odstęp między 2. a 3. sezonem wynosił nieco ponad rok, można spekulować, że 4. sezon zadebiutuje na Netfliksie na początku 2027 roku - w styczniu lub w lutym. A skoro prace nad pisaniem produkcji już dawno się rozpoczęły, to raczej nie powinno być problemu z tym, by zmieścić się w rocznym odstępie. Na bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Anna Bortniak 06.03.2026 19:42

