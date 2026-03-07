REKLAMA
Kiedy 23. edycja Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Warto czekać

Wraz z wiosną pojawiają się powracające na telewizyjną antenę programy, które rozbudzają emocje telewidzów. W ostatnich tygodniach Telewizja Polsat publikowała nazwiska uczestników nadchodzącej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kiedy ten program ponownie pojawi się na antenie?

Adam Kudyba
ttbz premiera 23 edycja
Nie ma co ukrywać - wiele głównych stacji telewizyjnych rozpoczęło wiosnę z hukiem. Na TVP2 możemy oglądać "The Voice Kids", na TVN "The Traitors. Zdrajcy", zaś na Polsacie "Taniec z Gwiazdami", a wkrótce również "Must be the music". Jednym z najbardziej oczekiwanych programów każdego roku jest również "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - kultowy już program, obecny na ekranach telewizorów od 12 lat. Kiedy zobaczymy jego nową odsłonę?

Na Twoja Twarz Brzmi Znajomo jeszcze poczekamy. Polsat zebrał bogate grono uczestników

Nazwiska uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zwykle są ogłaszane na długo przed emisją programu. Tak było również w tym przypadku - w mediach społecznościowych programu w ciągu ostatnich tygodni ujawniano, kto wystąpi w najnowszej odsłonie programu. Tym razem los sprawił, że w "TTBZ" swój talent aktorsko-wokalny zaprezentują:

  • Rafał Brzozowski
  • Gabriel Fleszar 
  • Marcin Maciejczak
  • Ula Milewska
  • Marcin Miller
  • Bryska
  • Ida Nowakowska
  • Maria Sadowska

Nie ulega wątpliwości, że jest to skład ciekawy, złożony z reprezentantów różnych pokoleń, zwłaszcza muzycznych - w tej odsłonie zobaczymy chyba najwięcej uczestników, którzy są wokalistami. Kiedy będzie nam dane usłyszeć ich głosy i zapoznać się z ich możliwościami? Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie Polsatu, 23. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" trafi na ekrany jesienią tego roku.

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe jesienne emisje programu, należy się spodziewać, że będzie to pierwsza połowa, a może nawet pierwszy tydzień września - ostatnie miały miejsce kolejno 5, 6, 1 i 2 dnia tego miesiąca. Do tego czasu nie będziemy się nudzić - wspomniane wcześniej programy z pewnością wypełnią ten czas oczekiwań.

23. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ponownie poprowadzą Maciej Rock i Agnieszka Hyży, w gronie jury także nie ma zmian - na jurorskich fotelach zasiądą: Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino.

zdjęcie główne: materiały prasowe Telewizji Polsat

Tagi: PolsatTwoja twarz brzmi znajomo
