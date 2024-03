Odtwórca roli Dahmera wrócił przed kamerę. Klip Ariany Grande wzbudził zachwyt na TikToku

Fani aktorskich poczynań Petersa wielokrotnie wspominali, że niesamowicie szkoda im jest gwiazdy i liczą na to, że w końcu dostanie rolę nieco lżejszą, a przede wszystkim bardziej łaskawą dla jego psychiki. Poniekąd tak też się wydarzyło. Klip do piosenki „we can't be friends (wait for your love)” to bardzo wzruszający obraz. Zarówno jeżeli chodzi o występ wokalistki, jak i samą obecność aktora. Utwór jest wręcz przepełniony nawiązaniami do, można raczej śmiało powiedzieć, tragicznego związku Ariany z Makiem Millerem. Raper odszedł z tego świata w 2018 roku. Grande wielokrotnie publicznie podkreślała, jak ważna była dla niej ta relacja. Z utratą ukochanego ciężko jest jej się pogodzić do tej pory.